محافظة الجيزة: تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق عمرو بن العاص وشارع عثمان محرم

تشييع جثمان طفلة 10 سنوات من ضحايا حادث غرق سيارة من أعلى معدية بفرع رشيد

مصدر بمحافظة الجيزة: انتشال 7 جثث من ضحايا حادث غرق سيارة من أعلى معدية تربط بين الجيزة والمنوفية