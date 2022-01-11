محافظة الجيزة: تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق عمرو بن العاص وشارع عثمان محرم

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة بشارع عثمان محرم، حيث جاري تنفيذ أعمال تجريد وقشط طبقة الطريق المتهالكة وتوسعة وتكسير الأرصفة المتعدية على حرم الطرق الخاصة بالمنشآت والمحال التجارية؛ تمهيدًا لتوسعة الشارع ورصفه.
وتواصل المحافظة، مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية وتنفيذ أعمال الرصف والتطوير للطرق الحيوية.
كما واصلت المحافظة، مجهوداتها من خلال مركز ومدينة البدرشين، في تنفيذ أعمال إزالة البروز والتعديات بطريق عمرو بن العاص، تمهيدا لتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير والرصف.