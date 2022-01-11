روسيا: المحادثات مع واشنطن إيجابية لكن لا سبب يدعو للتفاؤل

وصف الكرملين، الثلاثاء، المحادثات التي بدأت، أمس، بين الولايات المتحدة وروسيا، في جنيف بأنها "بداية إيجابية"، في حين قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه "لا يرى أي سبب يدعو للتفاؤل".

واعتبر بيسكوف، أنه "من الإيجابي مع ذلك أن محادثات الاثنين في جنيف عقدت بطريقة مفتوحة وموضوعية ومباشرة"، مشيراً إلى أن بلاده لم تحدد مواعيد نهائية للمحادثات، لكنها لن تكون راضية عن "التباطؤ اللامتناهي في هذه العملية".

وقال بيسكوف إن "الوضع سيكون أكثر وضوحاً بعد جولتين أخريين من المحادثات التي من المقرر أن تجريها روسيا هذا الأسبوع مع حلف شمال الأطلسي في بروكسل الأربعاء، وفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا الخميس، وفقا لقناة "الشرق" السعودية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن مصدر لم تسمه، قوله إن الولايات المتحدة وعدت بالرد خطياً الأسبوع المقبل على المطالب الروسية بشأن الضمانات الأمنية المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا.

وحشدت روسيا قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية مطالبة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة باستبعاد قبول الدولة السوفيتية السابقة كعضو في الحلف، أو التوسع شرقاً.

لكن واشنطن عارضت هذه المطالب، وقالت إنها لا تستطيع قبولها، رغم أنها مستعدة للمشاركة في جوانب أخرى من مقترحات روسيا، من خلال بحث عمليات نشر الصواريخ أو القيود على حجم التدريبات العسكرية.