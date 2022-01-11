أبرزت وسائل الإعلام الدولي حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذى انطلق أمس الإثنين وتستمر أعماله حتى بعد غد الخميس .

جاء ذلك في التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للاستعلامات مساء اليوم الثلاثاء حول ما تناوله الإعلام الدولى لفعاليات اليوم الثانى من المنتدى، حيث سلط الإعلام العربى الضوء على موضوعات عدة من بينها، استقبال مصر 6 ملايين لاجئ بسبب الصراعات في المنطقة، ووصف منتدى شباب العالم بأنه "الأمر الطبيعي الجديد" للشباب وضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها من أجل تجنب عواقب أزمة المناخ، وأهمية إقامة مصر قمة المناخ في نوفمبر القادم في ظل استعدادات مصرية واسعة.

بدوره، أورد الإعلام الأوروبى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إنتاج مصر أول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء العام المقبل .

وذكر موقع "العربية نت" أن الرئيس السيسي أكد أن بلاده استقبلت 6 ملايين لاجئ بسبب الصراعات في المنطقة، مشيرا إلى أن أوروبا ترفض استقبالهم.

ونقلت صحيفتا "الخليج" و"البيان" الإماراتيتان عن شما المزروعي وزيرة دولة لشئون الشباب قولها إن قيادة دولة الإمارات أحدثت تغييراً نوعياً في قطاع الشباب من خلال وضع منظومة شاملة يتولى قيادتها الشباب، وتنظر للشباب على أنهم ثروة وطنية ومستقبل للدولة، وفصلت قطاع الشباب عن قطاع الرياضة في الإمارات للتركيز على كل منهما بشكل مستقل.

ووجهت المزروعي، الشكر إلى الرئيس السيسي على دعوته لحضور فعاليات المنتدى، مؤكدة أن مصر لها مكانة خاصة في نفوس الإماراتيين، وكل العرب متفقون على التحرك تجاه مصر بالعاطفة قبل أي حساب آخر، مذكرة بكلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «نهضة مصر هي نهضة الأمة العربية كلها".

ونقلت بوابة "العين" الإخبارية عن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري تأكيده ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها من أجل تجنب أسوأ عواقب أزمة المناخ.

وقال، في كلمة مسجلة خلال اليوم الثاني من فعاليات "منتدى شباب العالم"، "اليوم، وفي كل بلد في العالم، لا أحد بمنأى عن تلك العواقب، ففي كل بلد، يشعر الناس بعواقب أزمة المناخ هذه"، وأضاف: "لقد رأينا حرائق غير مسبوقة خرجت عن نطاق السيطرة، ورأينا مستويات قياسية من الحرارة، ونرى القطب الجنوبي حيث انفجرت منذ أيام صفيحة جليدية ضخمة".

وذكر مراسل قناة "الغد"، أن اليوم الثاني من منتدى شباب العالم، تميز بتنوع الفعاليات المهمة، التي بدأت بجلسة "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، والتي ناقشت التغيرات المناخية ونتائج قمة المناخ كوب 26، التي عقدت في جلاكسو، واستضافة مصر للقمة الـ 27 لتغير المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وأوضح المراسل أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث خلال الجلسة حول خطورة التغيرات المناخية، واصفاً إياها بأنها كارثة تهدد البشرية، مشيراً إلى حجم الخسائر الاقتصادية المترتبة على تلك التغيرات والتي تقدر عالميا بنحو 3.6 تريليون دولار، مؤكدا أن تلك التغيرات ستزيد خلال الفترة المقبلة إلى نحو 3 أضعاف التغيرات الحالية، ما يبرز أهمية إقامة مصر قمة المناخ في نوفمبر في ظل استعدادات مصرية واسعة.

فيما ركز الإعلام الأوروبي على إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في عام 2023، حيث نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" و"قناة روسيا اليوم" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قوله "اعتباراً من عام 2023 سيتم إنتاج ‏أول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء"، خلال حضوره جلسة "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية".