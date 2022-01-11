ردّ الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء، على تصريحات زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي التي تحدثت عن علاج بالخطأ أدّى إلى تدهور حالته الصحية ومن ثم وفاته.

وقال القاضي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إنّ التعامل مع مرضى كورونا يتم من خلال علاج الأعراض كما يحدث في كل دول العالم.

وأضاف أنّ اتهام طبيب بالإهمال أمرٌ يجب أن يصدر عن تحقيقات ولجنة استشارية هي من تحدّد وجود إهمال من عدمه.

وتابع: "الجميع يشهد بجهود الأطباء في وقت جائحة كورونا لكن تفريغ شحنة الحزن في الأطباء ووصفهم بأنهم قتلة أمر غير مقبول أبدًا".

وأشار إلى أنّ الفترة الحالية استثنائية بسبب مرض استثنائي لا يزال مبهمًا أمام العالم أجمع، موضحًا أنه لا يوجد علاج مخصص لكورونا حتى الآن.

وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي، مساء يوم الأحد، عن عمر ناهز الـ 58 عامًا، لمعاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وقد خرجت زوجته متحدثة عن خطأ طبي تسبب في تدهور حالته وصولًا إلى الوفاة، الأمر الذي أثار تحفظ نقابة الأطباء التي نفت هذا الأمر.