 رغم أوميكرون.. الصين تؤكد المضي في خططها بشأن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية - بوابة الشروق
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رغم أوميكرون.. الصين تؤكد المضي في خططها بشأن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

بكين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 10:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يناير 2022 - 10:01 ص

أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ماضية في خططها بشأن استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وذلك رغم إعلان رصد المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في البلاد للمرة الأولى.

وصرح تشاو ويدونج، المتحدث باسم اللجنة المنظمة، للصحفيين اليوم، بأنه "مهما كانت الصعوبات والتحديات التي قد نواجهها، فإن عزمنا على استضافة دورة ألعاب ناجحة راسخ".

ويؤكد المنظمون أن الإعلان عن تسجيل حالات إصابة بأوميكرون محلية العدوى في مدينة تيانجين القريبة من بكين مطلع الأسبوع لا يستدعي تغيير شيء من الإجراءات الصارمة بالفعل المتعلقة بدورة الألعاب.

وأوضح هوانج تشون، نائب مدير إدارة الوقاية من الأوبئة، أنه "طالما أنه ليس هناك تفشٍ كبير في منطقة الدورة، فإننا لا نخطط لإدخال أي تعديلات على إجراءات الوقاية".

وارتفع عدد حالات الإصابة بأوميكرون في تيانجين يوم أمس إلى 50 حالة.


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