أبو الغيط يلتقي ميقاتي في شرم الشيخ ويشيد بمستوى تنظيم منتدى شباب العالم

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، لبحث لوضع في لبنان، ومخاطر استمرار حالة الجمود السياسي في ضوء المصاعب الاقتصادية الهائلة التي يعاني منها الشعب اللبناني.

جاء ذلك بعد مشاركة أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة شخصيات رفيعة المستوى من عدد من الزعماء ورؤساء وشخصيات عامة عربية وأجنبية، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية خلال لقائه بميقاتي أن صيانة العلاقات العربية للبنان يتعين أن تمثل أولوية رئيسية لدى الحكومة من أجل مصلحة اللبنانيين جميعاً في هذه الظروف الصعبة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، بأن أبو الغيط أشاد بالتنظيم الجيد لمنتدى شباب العالم، كما ثمن الجهود المصرية في دعم وتمكين الشباب، مؤكداً أهمية مد جسور التواصل مع الأجيال الجديدة من الشباب العربي والأجنبي والاقتراب من عالمهم والاستماع إلى طموحاتهم وأفكارهم والعمل على دمجهم في المسيرة التنموية للمجتمعات باعتبارهم حجر الزاوية في بناء المستقبل.