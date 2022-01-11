يوسف الحسيني معلقا على مباراة المنتخب: توزيع خاطئ للاعبين

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على مباراة المنتخب المصري أمام نيجيريا، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، إن السبب الرئيسي في هزيمة اليوم للمنتخب هي عدم توزيع المراكز بين اللاعبين بصورة صحيحة ما أدى إلى انتهاء المباراة بالتقدم للمنتخب النيجيري.

وأضاف أن المواطنين في شرم الشيخ في ظل تواجد وإقامة منتدى شباب العالم إلى أن بعد انتهاء المباراة أصيب العديد بالإحباط، متابعًا: «لازم نركز على المباريات القادمة، لازم نعرف كيروش عمل كدا ليه في مباراة النهارده».

يذكر أن المنتخب الوطني قد خسر أمام نظيره النيجيري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «رومدي أدجيا» في أولى مواجهات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا والمقامة بالكاميرون حتى السادس من شهر فبراير المقبل.