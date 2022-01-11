بريطانيا: دعوات لاستقالة جونسون بينما تحقق الشرطة في مزاعم إقامة حفلات

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دعوات من المعارضة للاستقالة من منصبه، في الوقت الذي أكد فيه مكتبه أن مسؤولين يتحدثون مع الشرطة البريطانية بشأن حفل لتناول المشروبات الكحولية في مكتبه بمقر الحكومة في داونينج ستريت في ظل فرض قيود لاحتواء جائحة كورونا في 2020.



وتلاشت آمال رئيس الوزراء البريطاني لإعادة تحسين صورته بعد نهاية عاصفة لعام 2021 بعدما اتضح أنه تمت دعوة أعضاء من فريقه لحفل شراب في حديقة مكتبه يوم 20 مايو 2020، وفقا لرسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها شبكة "اي تي في نيوز".



وكانت السلطات قد منعت التجمعات الاجتماعية خلال الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19).



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن متحدث باسم الشرطة قوله إن شرطة العاصمة على علم بمزاعم بشأن انتهاك القواعد في ذلك الوقت وتقوم بالتنسيق مع الحكومة. من جانبه، قال ماكس بلاين المتحدث باسم جونسون للصحفيين خلال إفادة اعتيادية اليوم الثلاثاء إن مكتب الحكومة يساعد الشرطة.



وهذه هي أحدث سلسلة من الاتهامات بإقامة حفلات في وستمنستر في انتهاك للقواعد، حيث تسببت تداعياتها في تشوية سمعة جونسون وانعكس ذلك على وضع حزب المحافظين في استطلاعات الرأي، ومع شعور سياسيي المعارضة بضعف الحكومة، دعا مسؤول بارز في حزب العمال رئيس الوزراء إلى الاستقالة، وهو تكتيك يتم ادخاره عادة للحظات التي يكون لها أقصى تأثير سياسي.