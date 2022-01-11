نبيلة مكرم: الدولة لم تغلق أبوابها أمام العالقين الراغبين في العودة والمستثمرين رغم جائحة كورونا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية لم تغلق أبوابها أمام العالقين الراغبين في العودة إلى البلاد، وأيضا أمام المستثمرين، على الرغم من جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الدولة تؤكد دائما أن المواطن في الخارج يأتي على رأس الأولويات.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم ـ في مقابلة خاصة مع قناة "دي إم سي" الفضائية لبرنامج " مساء دي إم سي"، وذلك على هامش منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة ـ من شرم الشيخ، بثت مساء اليوم الإثنين، إنه كانت هناك إرادة قوية وعزيمة من الدولة لمواجهة تلك التحديات، مشيرة إلى أن مصر حققت معدلات نمو ايجابي اقتصاديا.

وأشارت إلى أنه خلال عام 2016 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاح الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن آخر منتدى لشباب العالم في عام 2019 أطلق الرئيس السيسي مبادرة "مراكب النجاه"، مشيرة إلى أن الدولة أصبحت تتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمفهوم جديد وهو العمل على حماية أبنائها.

وتابعت أن الرئيس السيسي كلف وزارة الهجرة بتدشين هذه المبادرة الهامة، وأنها قامت بزيارة أكثر المحافظات التي بها معدل للهجرة غير الشرعية، علما أن مبادرة مراكب النجاة تتزامن مع مبادرة "حياه كريمة"، مؤكدة أن الرئيس السيسي يرغب أن يجعل حياة المواطن المصري أفضل.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن مبادرة حياة كريمة والتي أعلن عنها الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم عام 2019، كانت هناك إشادات دولية من الخارج بهذا المشروع العملاق الضخم.

وأضافت أن المصريين في الخارج يسرعون في الاستجابة عند الإعلان عن أي مبادرة من القيادة السياسية المصرية، مؤكدة أنهم دائما ما يدعمون الوطن ويرغبون في أن يكونوا جزءا من المبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس السيسي من أجل المساهمة في عجلة التنمية بالبلاد.

وأعربت وزيرة الهجرة عن شعورها بالفخر بنتائج مؤتمرات مصر تستطيع، معلنة عن استعداد الوزارة للنسخة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة تفتح أبوابها أمام المصريين في الخارج من العلماء وأصحاب الفكر وغيرهم.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك تواصلا مباشرا بين الوزارة والمصريين في الخارج وحل أية مشاكل يتعرض لها المواطن المصري في الخارج.