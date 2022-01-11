منذ سيطرة "طالبان" على العاصمة الأفغانية، كابول، منتصف أغسطس الماضي، كان ملف "المرأة الأفغانية" هو الأبرز من بين السياسات المحتملة للحركة.

وما هي إلا أيام قليلة، حتى فرضت طالبان قيودها على النساء في كل مناحي الحياة، من الملبس والعمل والسفر، وحتى وسائل الترفيه.

حاورت "الشروق"، الباحثة الأفغانية في مجال حقوق المرأة، "فاطمة حكمت"؛ لمعرفة آخر تطورات ملف "المرأة الأفغانية تحت حكم طالبان"، وإلى نص الحوار:

• برأيك، ما هو مستقبل المرأة الأفغانية تحت ظلال طالبان؟

- تكرار مأساة المرأة الأفغانية في ظل الحكم الأول لطالبان (1996-2001م)؛ حيث لم نر أي تغيير في سياسة طالبان ونظرتها تجاه المرأة وتعاملها معها، بل حُرِمت المرأة الأفغانية مرة أخرى من حقوقها الأساسية والمشروعة، وأصبحت ضحية لأفكار الجماعة المتطرفة.

• هل المرأة الأفغانية بصدد استحقاقات جديدة في عهد هذه النظم الإسلامية؟

- تنظيم الحركة خلافا على ادعائه ليس دينيا بحتا، ولا يعبر عن نظرة الشريعة الإسلامية للمرأة. برأيي، لا يوجد تعارض بين الحقوق المدنية والدينية للمرأة في الإسلام، بل كفل الإسلام، للمرأة، حقوقها المدنية الناتجة عن اعتبارها فردا من المجتمع المدني، إذ يثبت هذا الأمر، التاريخ الإسلامي، ووضع المرأة في صدر الإسلام، وتعامل المجتمع الإسلامي الأول مع المرأة. كما هي الحال الآن في الحكومات الإسلامية، إذ تتمتع المرأة بكل حقوقها المدنية.

أما عن استحقاقات المرأة في ظل سيطرة طالبان، فالمرأة الأفغانية بصدد حفظ مكتسباتها وعدم ضياع حقوقها التي حصلت عليها في الأعوام الماضية.

• هل تتشابه تجربة طالبان مع المرأة وحقوقها مع كل تجارب النظم الإسلامية في الشرق؟

- لا نستطيع قول ذلك بالكامل، بالرغم من اشتراك واتفاق نظرة الحركات المتطرفة في أكثر من مجال تجاه المرأة؛ إذ -في رأيي- "حركة طالبان هي الأشد تطرفا على المرأة"، فالحركات المماثلة في الشرق لاختلاف سياساتها وأغراضها، منحت المرأة بعضا من الحريات والحقوق، كما غيرت من سياستها تجاهها، خلافا لحركة طالبان، إذ منعت المرأة الأفغانية من التعليم فوق الصف السادس، والعمل، والحضور في الإدارات الحكومية، والظهور في الإعلام والصحافة.

• هل يطمح الشعب الأفغاني في نيل حريته أم التخلص من حكم طالبان؟

- الشعب الأفغاني يناضل للحصول على الحق لعيش حياة إنسانية مدنية والأمن والاستقرار والحريات الأساسية؛ لضمان مستقبل حياة أبنائه، ما لم تستطع الحركة حتى الآن تهيئتها للشعب؛ ما تسبب في ارتفاع نسبة إنكار الشعب لها.

• هل هناك قوى مدنية حاليا في بلدك تمارس العمل السياسي؟

- لا يوجد. التعيينات السياسية الجديدة كانت من بين أعضاء الحركة بغض النظر عن المؤهلات، أما القوى المدنية أجلت معظم أعضائها إلى الخارج؛ لتعرضهم لتهديدات أمنية.

• هل واجهت تهديدات بالقتل أو الاضطهاد عقب سيطرة طالبان؟

- لا؛ لأني خرجت من البلاد عام 2020 قبل عودة طالبان، ووالدي كان سفيرا لأفغانستان في فترة حكم طالبان الأولى؛ لذلك لا أستطيع العودة إلى أفغانستان مرة أخرى.

• هل تخبط طالبان في إدارة سياساتها الخارجية سيكون له عواقب وتدخلات في الشأن الأفغاني من قبل حكومات أخرى أو دول الجوار؟

- لا نتوقع من طالبان أكثر من ذلك، فالحركة لا يوجد لديها برنامج سياسي وعلى ما يبدو كل ما يشغل بالها حتى الآن هو "لبس المرأة وتعليمها وعملها وسفرها"، أما غير ذلك لا نرى سياسة خاصة تتبعها الحركة في شئون الدولة الخارجية والداخلية؛ ما يمهد الطريق إلى التدخل في الشأن الأفغاني.