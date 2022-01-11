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أشاد الأرجنتنين هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي للكونغو الديمقراطية، بالأداء الذي يقدمه محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، مؤكدًا أنه الآن أفضل من مواطنه ليونيل ميسي.

ويستعد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر، لخوض غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية، والتي يستهلها الفراعنة بمواجهة نيجيريا مساء اليوم.

وقال كوبر في تصريحات تلفزيونية عبر "إم بي سي مصر": "محمد صلاح اليوم أفضل من ميسي إذا عقدنا مقارنة بين الثنائي في الفترة الأخيرة".

وأوضح: "الآن أسأل حول الأفضل في العالم في الفترة الحالية، بكل تأكيد أقول محمد صلاح، يقدم أداء مميز في الأربعة شهور الماضية، صلاح ظهر بثوب اللاعب غير العادي".

وشدد كوبر: "وإذا غضب ميسي من حديثي فليغضب".

واختتم: "حال عدم فوز مصر على نيجيريا لن يحدث شىء، إذ يتبقي مواجهات أخرى يجب أن يكون لدينا الثقة، سيقولون عني أنني أفكر بطريقة دفاعية".