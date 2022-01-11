خبراء البيئة العرب: الاحتباس الحراري يسبب أضرارا غير عادية على الأمن الغذائي

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن تراكم غازات الاحتباس الحراري بدأ منذ أكثر من 500 عام، مع بداية الثورة الصناعية، معقبًا: «أصبحت الكرة الأرضية وكأنها وضعت داخل شعلة من التسخين المستمر، الأمر الذي أدى لارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمل في العودة يتمثل في الغابات الخضراء المنتشرة فوق سطح الكرة الأرضية، ثم الكائنات الدقيقة الخضراء على سطح مياه المحيطات الكبرى، متابعًا: «لو لم تتوقف شركات البترول الكبرى عن الاستمرار في الوقود الأحفوري والتحول في أقل فترة زمنية إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الطاقات صديقة البيئة سيكون من الصعب عودة المناخ إلى حاله السابق».

وأكد أن ذوبان الجليد في القطبين من أخطر مشكلات التغير المناخي في عام 2050، والتي بدأت بالفعل في القطب الشمالي، مضيفًا أن مشكلة المناخ الأساسية تكمن في أنه لا حدود لها.

وذكر أن الاحتباس الحراري يسبب أضرارًا غير عادية على الأمن الغذائي، معلقًا: «ممكن متلاقيش الأرض اللي تطلع النبات، إحنا مش بنتكلم على رفاهية.. الفلاح حاليا في الأراضي المتاخمة لساحل البحر المتوسط يستورد التربة عشان يعلي الأرض بتاعته ويعرف يزرعها».