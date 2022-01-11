سقطت سيارة نصف نقل محملة بـ 23 عاملا من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشى دائرة قسم منشأة القناطر، وكانت فى اتجاهها للبر الآخر باتجاه المنوفية ونتج عنه مصرع 8 أشخاص وجار البحث عن ناجيين، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى المكان.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ الى المكان للبحث عن أى ناجيين من الحادث وانتقل رجال الإنقاذ النهرى للحماية المدنية، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشاب، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.



خرجوا علشان ٥٠ جنيه.. هكذا ردد أهالي أشمون أثناء انتظارهم انتشال 6 من أبناءهم راحوا ضحية لقمة العيش أثناء عودتهم من العمل بإحدى المزارع.



وأكد الأهالي أن أعمار الضحايا تراوحت بين 13 الي 20 عاما وبينهم فتيات حيث تم انتشال جثتين وهم زينب عبد المؤمن 17 سنة وسعيد سعد الطناني 13 سنة وتم نقلهم إلي الوحدة الصحية بالقطا في محافظة الجيزة.



حيث فوجئ الأهالي بسقوط سيارة ربع نقل أثناء تواجدها أعلي معدية سقطت داخل فرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاها للبر الآخر باتجاه المنوفية.



حيث كانت تقل السيارة عمالة من قرية بالمنوفية للعمل في محافظة الجيزة حيث كانت تمر السيارة أعلي معدية من قرية القطا إلي البر الثاني عزبة الرمل أشمون في محافظة المنوفية.



وطالب الأهالي بسرعة استخراج 6 من أبناءهم من المياه حيث ما زال الأهالي يفترشون الطريق في انتظار جثامين أبناؤهم بعد انتشال 14 ناجيا حتي الآن بحالة جيدة وجاري استكمال أعمال المسح.



وكانت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، أنقذت 15 طفلا عقب سقوط سيارة ربع نقل تقل 23 منهم من أعلى معدية في نهر النيل بمنشأة القناطر.



وتجرى الآن قوات الإنقاذ النهري البحث عن 6 مفقودين عقب انتشال جثتين لقيا مصرعهما غرقا فور سقوط السيارة.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في غرق سيارة ربع نقل سقطت من أعلى معدية بنهر النيل في قرية القطا بمنشأة القناطر.



وأشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى أن السيارة كانت نقل 23 طفل 10 فتيات و13 صبي عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض وأثناء صعود السيارة أعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل وسقطت من الجهة الأخرى بالمياه.



وأضافت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم مجدي موسى وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر أن الأطفال من عزبة جمال الفرنساوي بقرية طاليا محافظة المنوفية ويذهبون يوميا للمزرعة في السيارة التي تعود لإعادتهم مرة أخرى لمنازلهم.



وقالت التحريات إن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثتين فقط من بين المفقودين بينما يتم البحث عن الباقين لعبور بعضهم للبر الآخر من النيل في المنوفية.