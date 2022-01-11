رئيس وزراء إيطاليا يبرر فرض التطعيم الإجباري ضد كورونا

بررت الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين، الإجراءات التي اتخذتها في أعقاب تمديد التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمن بلغوا الخمسين من العمر أو الذين تجاوزت أعمارهم ذلك وقرار إعادة فتح المدارس المثير للجدل.

وقال رئيس الوزراء ماريو دراجي في روما مساء اليوم الاثنين، إن" الكثير من المشاكل التي نواجهها اليوم يرجع إلى حقيقة أن هناك أشخاص لم يتم تطعيمهم".

وأضاف دراجي إن الحكومة قررت فرض التطعيم بشكل إجباري على من تجاوزوا الـ 50 عاما استنادا الى البيانات، مشيرا إلى الخطر الأكبر عليهم إذا ما تعرضوا للإصابة بالفيروس.

واستطرد دراجي قائلاً إنه إضافة إلى ذلك، فإن نحو ثلثي مرضى فيروس كورونا المحتجزين بوحدات العناية المركزة لم يتم تطعيم ضد كوفيد-19.

يشار إلى أن أولئك الذين تجاوزات أعمارهم الـ 50 عاما الذين لا يلتزمون بقواعد التطعيم يواجهون خطر التعرض للغرامة.

ووافق مجلس الوزراء الإيطالي الأسبوع الماضي ، على قواعد فيروس كورونا، إلا أنه لم يعلن دعمه لتلك القواعد بعد ذلك، مما عرضه لانتقادات كثيرة.