صرح حازم الحديدي، وكيل اللاعبين بأن كل ما يتردد عن تواصل إدارة الأهلي معه من أجل مطالبة وليد سليمان، صانع ألعاب الأحمر بالإعتزال بنهاية الموسم الجاري عاري تماما من الصحة.

وقال الحديدي، وكيل أعمال وليد سليمان، في تصريحات تلفزيونية، عبر "أون تايم سبورتس": "كثيرا ما تتردد أحاديث عن اقتراب اعتزال وليد سليمان، هذه الأحاديث عارية تماما من الصحة".

وأضاف: "لم يتواصل معي أحد من الأهلي ولم يتحدث مسؤولي الأحمر مع وليد بشأن اعتزاله نهائيا".

وأوضح: "وليد قيمة كبيرة وبالتأكيد عندما يكون هناك شئ يخص قرار اعتزاله لن يتم تداوله عبر السوشيال ميديا".

وشدد: "وليد سليمان جدد للأهلي موسمين والنادي يقدر نجومه، واللاعب لن يلعب إلا في الأهلي وإلا لن يلعب كرة إطلاقًا، ولم يتحدث مسؤولي الأحمر مع وليد بشأن اعتزاله نهائيًا".

وعن خروج محمود عبدالمنعم "كهربا" إعارة إلى الدوري التركي، نوه: "خرج للإعارة وسيعود أقوى عشر مرات، ولكنه لن يشارك مع الأهلي في وجود موسيماني".

وعن موقف كهربا من العودة للأهلي، أجاب: "أهم شيء كهربا هناك ماذا سيقدم ولو تألق في تركيا طبيعي أن يتغير الوضع في الأهلي، ولكن من الواضح والشكل العام أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لا يريده، ما أراه وما أفهمه أن كهربا جيد جدا في المران وسبب عدم مشاركته غير معلوم بالنسبة لي، كهربا فعل كل شيء لمعرفة سبب عدم مشاركته ورد موسيماني دائما أنه كان سيحصل على فرصة".

واختتم: "اللاعب لن يعود إلى الأهلي في وجود موسيماني".