جميع القادة السياسيين في بلغاريا يخضعون للحجر الصحي المرتبط بكورونا

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دخل جميع أعضاء القيادة السياسية في بلغاريا في الحجر الصحي المرتبط بفيروس كورونا، وذلك كإجراء احترازي.

وشمل ذلك الرئيس رومين راديف، ورئيس الوزراء كيريل بيتكوف ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية وجميع قادة الأحزاب والكتل البرلمانية الأخرى.

وقال كبير مفتشي الصحة في البلاد اليوم الثلاثاء إن الحجر الصحي جاء بناء على أنباء عن إصابة رئيس البرلمان، نيكولا مينتشيف بالفيروس.

وكان رئيس البرلمان قد شارك في مشاورات استمرت ست ساعات مع السياسيين حول مقدونيا الشمالية أمس الاثنين.

وتحدد وزارة الصحة مدة العزل التي يجب أن يلتزم بها كل شخص مخالط، بعد التحقق من حالة التطعيم الخاصة به.

وتعاني بلغاريا من موجة خامسة من وباء كورونا منذ بداية العام، مدفوعة بالمتحور أوميكرون. وتم تسجيل 6761 إصابة جديدة أمس الاثنين في الدولة التي يقطنها 5ر6 مليون نسمة.

وبلغ متوسط معدل الإصابة خلال سبعة أيام 9ر517 لكل 100 ألف شخص مقابل 5ر133 قبل أسبوعين.