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دخلت الحكمة الرواندية سليمة موكانسانجا تاريخ منافسات كأس الأمم الإفريقية، بعد اختيارها في الدورة الحالية المقامة بالكاميرون، لتصبح أول امرأة تحكم في كأس الأمم الأفريقية.

وفي هذه السطور تستعرض الشروق أهم المعلومات عن الحكمة الرواندية:

- حكمت موكانسانجا مباراة غينيا ومالي بصفتها حكما رابعا، لتكون المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تشارك فيها حكمة في إحدى المباريات.

- تتمتع الرواندية البالغة من العمر 33 عامًا بخبرات تحكيمية في منافسات السيدات.

- سبق وتولت مسؤولية مباريات في كأس العالم للسيدات وكأس الأمم الأفريقية للسيدات ودوري أبطال إفريقيا للسيدات.

- عملت حكما في منافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020 في اليابان.

- وفقاً لمواقع رواندية محلية، كان حلم موكانسانجا أن تصبح لاعبة كرة سلة، لكنها قررت أن تصبح حكمًا منذ 15 عامًا.

- تعد موكانسانجا المولودة في رواندا هي إحدى حكام المباريات الأربع اللائي سيدرن مباريات في البطولة التي انطلقت يوم الأحد 9 يناير.

- الحكمات عن الكاميرونية كارين اتيمزابونج، والمغربيتين فتيحة الجرمومي وبشرى كربوبي، فضلا عن سليمة موكانسانجا.