الإمارات: مجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية في بريطانيا ومنظمة خليجية إسرائيلية توقعان اتفاقية تعاون في دبي

وقع قادة مجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية في بريطانيا، منظمة غير ربحية، و"شراكة"، المنظمة التي أسسها شباب من دول الخليج وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون خلال فعالية أقيمت في متحف مفترق طرق الحضارات بدبي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، وقع الاتفاقية نيابة عن مجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية في بريطانيا كل من ليام فوكس وزير الدفاع والتجارة السابق في بريطانيا ولورا روبرتس، المدير التنفيذي للمجموعة. ووقع نيابة عن "شراكة" دان فيفرمان، مدير الشؤون الدولية، وماجد السراح مؤسسها الإماراتي المشارك الرئيس التنفيذي لدولة الإمارات.

وبحسب الوكالة، حضر الفعالية منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة وأعضاء من "شراكة"، وعمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشراكة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى شخصيات بارزة من السلك الدبلوماسي وأعضاء من الجالية اليهودية في الإمارات وعدد من المسؤولين.

ويضم وفد مجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية في بريطانيا مارك غارنييه نائب رئيس لجنة اختيار التجارة الدولية، والرايت أونور ستيفن كراب النائب الرئيس البرلماني لأصدقاء إسرائيل المحافظين، وستيف مكابي النائب والرئيس البرلماني لأصدقاء حزب العمل في إسرائيل، وليزا كاميرون، نائب في البرلمان ورئيس APPG للشؤون الخارجية ولورا روبرتس، المدير التنفيذي لمجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية في المملكة المتحدة وجيرارد راسل، المدير العام، لـ " بال مول للاتصالات".

وتتمثل مهمة "شراكة" في بناء وتقوية الروابط بين الإسرائيليين ومواطني دول الاتفاقيات الإبراهيمية لضمان نجاح ومرونة الاتفاقيات الحكومية وتشجيع دول أخرى على الاستفادة منها.

وتتفق مجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية في بريطانيا و"شراكة" على التعزيز المتبادل للروابط الاقتصادية والثقافية بين دول الاتفاقيات الإبراهيمية وتحديد ومتابعة سبل البناء على الاتفاقيات في الشرق الأوسط، علاوة على ذلك، ستعمل على زيادة الوعي بالاتفاقيات وتأثيرها الإيجابي في المملكة المتحدة.

وقال ليام فوكس: "يسر مجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية في بريطانيا العمل مع "شراكة" حيث أن المنظمتين ملتزمتان بتعزيز أهداف الاتفاقيات الإبراهيمية وتعزيز السلام والازدهار في الشرق الأوسط ونأمل من خلال هذا التعاون الجديد أن نترك تأثيراً يتجاوز الحدود ونشر رسالة السلام للجميع".

بدوره، قال ماجد السراح: "تستمر الاتفاقيات الإبراهيمية في الازدهار وتثبت أنها تقدم نموذج سلام مستداما و ناجحا وقد تولت "شراكة" زمام المبادرة من بين المنظمات غير الحكومية لجمع الناس معاً باسم السلام والرغبة في بناء مستقبل مشرق.

وأضاف: "سعداء أن نرى "شراكة" توقع اتفاقيات مهمة مع مجموعة مهمة ومؤثرة من المملكة المتحدة والتي ستؤدي إلى المساعدة في تعزيز نموذج السلام ودفعه إلى الأمام".