ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 310 ملايين و314 ألفا و594 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و494 ألفا و848 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 61 مليونا و558 ألفا و85 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 35 مليونا و753 ألفا و572 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل التي سجلت 22 مليونا و563 ألفا و104 حالات.