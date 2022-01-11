مفوضية حقوق الإنسان تطالب السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن البحيري

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طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات التونسية اليوم الثلاثاء بالإفراج الفوري عن القيادي في حركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري الموضوع قيد الإقامة الجبرية.

وقالت حركة النهضة في وقت سابق إن البحيري يعاني من عدة متاعب صحية وحذرت من تدهور حالته في ظل بقائه في الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر الماضي.

ووضع أيضا مسؤول أمني آخر في الإقامة الجبرية عمل مستشارا لوزير الداخلية السابق علي العريض القيادي أيضا في حركة النهضة.

وقال وزير الداخلية توفيق شرف الدين إن الاثنين يشتبه في تورطهما في أعمال تزوير لوثائق رسمية وفي أعمال ذات طابع إرهابي.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان من مقرها في جنيف في بيان لها: "نحث السلطات على الإفراج الفوري عن هذين الرجلين، أو توجيه الاتهام لهما بالشكل المناسب وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية".

وقالت وزارة الداخلية إن إخضاع البحيري الذي شغل في السابق منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، للإقامة الجبرية كان لأسباب ترتبط بحماية الأمن والنظام العامين عملا بأحكام الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 2015.

وأضافت المفوضية: "نشعر بالقلق إزاء قمع المعارضة في تونس، بما في ذلك من خلال الاستخدام غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين".

وتابعت "على مدى العقد الأخير، أحرزت تونس تقدما هائلا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتطبيقها، مما يجعل بذل الجهود للحفاظ على هذه المكاسب أمرا حيويا.

ودخل معارضون لسعيد في اضراب جوع منذ يوم 24 ديسمبر وتنوي أحزاب من بينها حركة النهضة الإسلامية الخصم الأكبر للرئيس الخروج في احتجاجات يوم 14 يناير الثاني الجاري ضد قرارات الرئيس.

وجمد سعيد البرلمان وعلق العمل بمعظم مواد الدستور وطرح خارطة طريق تتضمن أساسا استشارة وطنية الكترونية ثم استفتاء شعبي وانتخابات برلمانية يوم 17 ديسمبر المقبل.