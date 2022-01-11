جالطة سراي يتعاقد مع المدرب الإسباني تورنت بعد إقالة تريم

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أعلن نادي جالطة سراي التركي اليوم الثلاثاء تعيين الإسباني دومينيك تورنت في منصب المدير الفني للفريق.

ويتولى تورنت المسؤولية خلفا للمدرب التركي المخضرم فاتح تريم الذي رحل عن الفريق أمس الاثنين بسبب تراجع النتائج والابتعاد عن الصراع على لقب الدوري المحلي.

وحاول جالطة سراي في البداية التواصل مع تورنت لتولي منصب المدرب المساعد، ولكن في أعقاب "القرار الصعب" بإقالة تريم ، وافق المدرب الإسباني على تولي منصب المدير الفني، بحسب ما قاله رئيس النادي التركي بوراك إلماس في تصريحات صحفية في اسطنبول اليوم الثلاثاء.

وأكد إلماس أن النادي لديه ثقة في "الشخصية القوية" و"المسيرة الناجحة" لتورنت.

ولم يتضح بعد موعد وصول تورنت إلى اسطنبول أو مدة عقده مع جالطة سراي.

ونجح المدرب السابق تريم في قيادة جالطة سراي لبلوغ دور الستة عشر للدوري الأوروبي ، لكن الفريق يحتل المركز الثاني عشر في الدوري المحلي.