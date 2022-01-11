الأوقاف تطلق دورات الواجب الوظيفي وأخلاق المهنة لجميع العاملين بها

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق دورات الواجب الوظيفي وأخلاق المهنة لجميع العاملين بها ، وبالجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة، إنه سيتم عقد اللقاء الأول مع جميع قيادات الوزارة والجهات التابعة لها يوم الخميس القادم، بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويعقد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لقاء مع جميع مديري مديريات الأوقاف، ومديري مناطق هيئة الأوقاف، وقيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لبحث سبل تطوير الأداء الوظيفي بما يواكب مستجدات العصر ومتطلبات الجمعورية الجديدة بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها.