لبنان: 15 وفاة و6653 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم الإثنين إلى 780 ألفا و 833 بعد تسجيل 6653 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9298 بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 6653 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 6457 من بين المقيمين و 196 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 780 ألفا و833 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 9298 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 آذار/مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2022.