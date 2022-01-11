وفد عراقي يزور إسطنبول منتصف يناير الجاري لبحث ملف الخزين المائي

صرح متحدث عراقي، بأن وفدا فنيا، وفي خطوة هي الأولى من نوعها بالعلاقات بين البلدين، سيبدأ زيارة إلى إسطنبول منتصف شهر يناير الحالي لبحث موضوع الخزين المائي المتاح بالسدود والخزانات التركية وخطط تشغيلها، وبما يمكن العراق من إعداد خططه الخاصة بنهري دجلة والفرات.

وقال المستشار عون ذياب عبدالله، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الثلاثاء، إن "الوفد العراقي سيطلع خلال زيارته إلى إسطنبول منتصف الشهر الحالي على خزين تركيا المائي المتاح بسدودها وخزاناتها".

كما سيتم "بحث خطة تشغيل سدي أليسو على نهر دجلة وأتاتورك على نهر الفرات خلال الموسمين الحالي والصيف المقبل بما يضمن وصول الحصص المائية العادلة إلى العراق كما ونوعا لتلبية احتياجاته من مياه الشرب وسقي البساتين والخضار".

وكان العراق قد أعلن تقليص الخطة الزراعية للعام الحالي إلى النصف بسبب تدني مستويات المياه في البلاد بسبب انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات بعد أن قامت إيران بتغيير مسارات روافد مغذية لنهر دجلة، وقيام تركيا بخفض معدلات الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، فضلا عن تدني مستويات سقوط الأمطار وتعرض البلاد لحالة جفاف للعام الثالث على التوالي.