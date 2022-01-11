العراق يخطط للبدء بعمليات الاستكشاف النفطي في مياه الخليج

كشف وزير النفط العراقي رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، عن أن بلاده تخطط مع شركة سينوك الصينية لتنفيذ خطة استكشاف النفط الخام في الرقع البحرية في مياه الخليج جنوبي العراق.

وشدد الوزير عبد الجبار خلال حضوره ورشة العمل الخاصة بدراسة خطط تطوير الرقع البحرية التي نظمتها شركة الاستكشافات النفطية بالتعاون مع شركة سينوك الصينية، "على ضرورة البدء بإجراءات العمل وفق الدراسة المقدمة وتحديد نقاط أعمال الاستكشاف في الجزء البحري للرقعة الذي تقوم به شركة سينوك الصينية بالإضافة إلى الإسراع في أعمال المسوحات الزلزالية للجزء البري الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية العراقية".

وأكد الوزير أهمية الإسراع في عمليات الاستكشاف وإجراء المسوحات الزلزالية للرقعة البحرية في مياه الخليج بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة للعمل".