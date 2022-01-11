نورهان تنضم لأسرة عمل مسلسل «يوتيرن» المشارك بالموسم الرمضاني القادم

انضمت الفنانة نورهان لأبطال مسلسل «يوتيرن»، من بطولة ريهام حجاج، والمقرر أن يشارك بالسباق الرمضاني 2022.

ونشرت نورهان عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة لها أثناء تعاقدها على العمل، معلقة: «الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مسلسل يوتيرن رمضان 2022، بطولة ريهام حجاج صديقة وعشرة كواليس هبة رجل الغراب، الأستاذ توفيق عبد الحميد حبيب الكبير والصغير واللي واحشنا كلنا في أول عودة بعد 12 عام انقطاع، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز، المنتج الفني المحترم المثقف الواعي صبري السماك، بحب العدل جروب، بحب دوري، بحب ربنا».

«يوتيرن» من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد، وعبير صبري، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومحمد كيلاني، وصفاء الطوخي، وعبير منير وهلا السعيد.

انضمت الفنانة نورهان لأبطال مسلسل «يوتيرن»، من بطولة ريهام حجاج، والمقرر أن يشارك بالسباق الرمضاني 2022.