وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية، طالب المؤلف خالد دياب الجمهور بالدعاء للفنان عبدالرحمن أبو زهرة بالشفاء العاجل.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ادعو لأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة يقوم بالسلامة".

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، تم نقله للعناية المركزة فور تدهور حالته الصحية؛ إثر إصابته بفيروس كورونا، وأكد المقربون منه أن حالته غير مستقرة.

يذكر أن نقابة الممثلين ناشدت شركات الإنتاج مراعاة كل الإجراءات الأحترازية من فيروس كورونا، وأصدرت بيانا شددت فيه على ضرورة التأكد من حصول جميع المشاركين في الأعمال الفنية على لقاح فيروس كورونا وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة المصرية.