شركتا «جي إس كيه» و«فير» تمدان أمريكا بـ600 ألف جرعة مضادة لكورونا

قالت شركة الأدوية البريطانية العملاقة "جلاكسو سميث كلاين" وشركة التكنولوجيا الحيوية "فير" ومقرها في سان فرانسيسكو، اليوم الثلاثاء، أنهما فازتا بعقد من الحكومة الأمريكية لتوفير 600 ألف جرعة إضافية من علاج لحالات "كوفيد- 19" الخفيفة والمتوسطة.

وسيتم إرسال الدواء الذي يطلق عليه اسم "سوتروفيماب" هو جسم مضاد وحيد النسيلة تم فحصه ويستخدم لعلاج حالات كوفيد- 19 الخفيفة والمتوسطة خلال الربع الأول من 2022، بحسب الشركتين، ويتضمن الاتفاق أيضا خيار شراء الحكومة الأمريكية جرعات إضافية في الربع الثاني.

وحصل سوتروفيماب على موافقة الاستخدام في الطوارئ من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في مايو 2021.

ووفقا لموافقة الاستخدام في الطوارئ، يمكن استخدام سوتروفيماب لعلاج الحالات الخفيفة أو المتوسطة للمرضى البالغين والأطفال الذين تجاوزوا 12 عاما على ألا يقل وزنهم عن 40 كيلوجراما.

وذكرت الشركتان في بيان: "تظهر البيانات قبل التجارب السريرية التي تم جمعها من فحص الجسيمات الشبيهة بالفيروسات والفيروسات الحية أن سوتروفيماب يستعيد النشاط ضد جميع سلالات سارس- كوف 2 المعنية، بما في ذلك دلتا وأوميكرون".