مسؤولة أممية: مصر نموذج للعالم في خطط ومبادرات التعامل مع التغير المناخي

قالت المستشار الاستراتيجي بشأن تغير المناخ ببرنامج الامم المتحدة الإنمائي كاسي فلاين، إن العالم عليه الاجتماع سويًا لتقديم الرؤى والتصورات المتعلقة بالمفاوضات الدولية وتمهيد الطريق وتحقيق الطموحات والآمال لمواجهة آثار وتحديات التغيرات المناخية.

وأضافت خلال جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغير المناخي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، أن العالم اتخذ بعض الخطوات في قمة «جلاسكو» للمضي قدمًا في الملف، معربة عن أملها في تحقيق تلك الخطوات واتخاذ إجراءات فعالة.

وأشارت إلى أن التعهدات الدولية بتنفيذ تحركات جريئة لحماية الطبيعة وبدء الطريق لتحقيق تنمية مستدامة تعني الكثير، متابعة: «في عام 2015 جلسنا سويا والمراجعات والالتزامات المعززة وضعتنا على مسار 1.5 درجة، وهناك أعمال ملحة يتعين علينا اتخاذها في (كوب 27)».

وتوجهت بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الخطط والمبادرات التي وضعتها مصر للتعامل مع التغيرات المناخية، قائلة إن مصر نموذج لكل أنحاء العالم في هذا الملف.

وتابعت: «نحتاج المرونة للتعامل مع آثار التغيرات المناخية والوصول إلى التمويل وبيئة نظيفة تحول الالتزامات على الورق إلى تنفيذ على أرض الواقع وهو ما نأمله في مؤتمر لشرم الشيخ لتحويل كل الأمور إلى زخم يمكن أن نرى آثاره الإيجابية».

ولفتت إلى أهمية الأمل في الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ، مختتمة: «نتطلع إلى الآمال والتوقعات والشباب، وفي شرم الشيخ أرى السلام والإبداع والبيئة النظيفة، يجب أن نجمع القطع والأجزاء لنكون صورة براقة ونحقق التحول الإيجابي الذي ينظر إليه العالم وتقود مصر الطريق لحكاية القصة».

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.