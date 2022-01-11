مدير إدارة المناخ بالخارجية: الدول النامية تواجه تحديات في تنفيذ برامج مواجهة التغيرات المناخية

أكد السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بوزارة الخارجية، مستشار مجموعة المفوضين الأفارقة- فى كلمة خلال الجلسة النقاشية- أن مفاوضات تغير المناخ أصبحت مفاوضات سياسية ذات بعد فنى، ولم يصبح تغير المناخ موضوعا بيئيا فحسب ولكنه تنموى بالأساس، وله تأثير مباشر على كل قطاعات الاقتصاد سواء من خلال الزراعة أو التجارة والصناعة.

وقال: إن الدول النامية تواجه تحديات فى تنفيذ برامج مواجهة التغيرات المناخية عن طريق جزء أساسى وهو التمويل، فمن خلال عضويتنا فى المفاوضات وبعض اللجان الخاصة بالتمويل، استطعنا تحديد ثلاث نقاط تتعلق بالشق التمويلى، أولا: الفجوة ما بين احتياجات الدول النامية والمتاح من التمويل، حيث بلغ احتياج الدول النامية لحوالى 5.3 تريليون دولار حتى عام 2030، فى حين أن تدفقات التمويل الموجهه للدول النامية لا تتعدى 600 مليار دولار.

ثانيا: عدم تناسب أدوات التمويل مع احتياجات وظروف الدول النامية، فأغلب التمويل المتاح حاليا فى شكل قروض تجارية، ثالثا: النفاذ للتمويل والقدرة على الحصول على القرض.. لافتا إلى أن مصر تحاول من خلال القرارات الصادرة فى مؤتمرات الأطراف توجيه رسالة وإرشادات لمؤسسات التمويل والمجتمع ووضع قضية التمويل كقضية أساسية فى أى مخرجات بما فيها مؤتمر جلاسكو.

وأشار إلى أن السياسات المطلوبة كما ذكر مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيرى، للتحول من مبلغ 100 ملياردولار إلى تريليونات الدولارات لاتزال مفقودة فى مؤسسة التمويل، والتى لاتزال تلتزم بالقواعد السابقة، والقطاع الخاص فى تمويله مازال يلتزم برؤيته السابقة لتحقيق الفوائد المالية.

ودعا الدول الإفريقية والنامية بصفة عامة إلى التعامل مع تلك النقاط، حيث يجب أن يكون التمويل ميسرا، والتركيز الأكبر على المنح وليس القروض، وتيسير النفاذ للتمويل فبدونه لن تتم المشروعات، ومحاولة التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية لتغيير السياسات التى لا تأخذ فى اعتبارها أهمية التحول السريع لتنفيذ أهداف اتفاق باريس.