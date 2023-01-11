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«سلام على إبراهيم» جديد محمد عفيفي عن دار الشروق

شيماء شناوي
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 2:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 2:13 ص

يصدر قريبًا عن دار الشروق رواية "سلام على إبراهيم" للكاتب الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة والحاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.

واحتفى الدكتور محمد عفيفي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقرب صدور الرواية معلقًا: "إبراهيم باشا البطل الفاتح، قاد جيشه من نصر إلى نصر، لكن ماذا عن المسكوت عنه في التاريخ".

والرواية هي العمل الروائي الثاني للدكتور محمد عفيفي بعد رواية "المعلم يعقوب"، ويتناول من خلالها قصة حياة إبراهيم باشا الإبن الأكبر لوالي مصر محمد على باشا، وتكشف المسكوت عنه من التاريخ.

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