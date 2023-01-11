 آبل تعتزم بدء تصنيع الشاشات لأجهزتها خلال العام المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آبل تعتزم بدء تصنيع الشاشات لأجهزتها خلال العام المقبل


نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 9:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 9:00 ص

قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تعتزم بدء استخدام شاشات من إنتاجها في أجهزتها المحمولة أوائل 2024، في مسعى لتقليل الاعتماد على الموردين والشركاء الخارجيين، وتصنيع المزيد من المكونات داخل الشركة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن آبل تستهدف بدء استخدام الشاشات التي تنتجها في صناعة أحدث أجيال ساعاتها الذكية (آبل ووتش) بنهاية العام المقبل. وستكون الشاشات الجديدة تحديثا للجيل الحالي من شاشات الصمام الضوئي الثنائي العضوي (أو.إل.إي.دي) لتستخدم تكنولوجيا ميكرو أو.إل.إي.دي.

وتعتزم آبل استخدام شاشاتها في صناعة الأجهزة الأخرى بما في ذلك هواتف آيفون فيما بعد.


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