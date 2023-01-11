مدرب الزمالك السابق يعلق على قرار تسريح لاعبات السلة بعد الخسارة من الأهلي

قال عمرو عاشور المدير الفني السابق لسيدات كرة السلة بنادي الزمالك، إن هدف الفريق كان تفادي الهبوط في الموسم الحالي.
وأضاف عاشور في تصريحات تليفزيونية:"الخسارة من الأهلي هي أكبر خسارة هذا الموسم في الدوري".
وتابع: "عندما تولينا الفريق كان هدفنا اننا نكون في المركز الـ 12، والإدارة قالت هندعم الطايرة واليد لكن السلة في الموسم القادم وهدفنا الموسم ده اننا منهبطش للدرجة التانية".
وواصل: "أكدت للإدارة إننا نملك لاعبات مميزات وفريق محترم ولكن الخبرات قليلة، الزمالك واجه الأهلي الذي يعتبر منتخب مصر".
وأضاف عاشور: " قرار تصعيد الناشئات؟ من أجل الفوز ببطولة علينا الاهتمام بقاعدة الناشئين ولكن تصعيدهن على فريق يخسر مباريات هذا أمر غير صحيح".