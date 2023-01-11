مدرب الزمالك السابق يعلق على قرار تسريح لاعبات السلة بعد الخسارة من الأهلي

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قال عمرو عاشور المدير الفني السابق لسيدات كرة السلة بنادي الزمالك، إن هدف الفريق كان تفادي الهبوط في الموسم الحالي.

وأضاف عاشور في تصريحات تليفزيونية:"الخسارة من الأهلي هي أكبر خسارة هذا الموسم في الدوري".

وتابع: "عندما تولينا الفريق كان هدفنا اننا نكون في المركز الـ 12، والإدارة قالت هندعم الطايرة واليد لكن السلة في الموسم القادم وهدفنا الموسم ده اننا منهبطش للدرجة التانية".

وواصل: "أكدت للإدارة إننا نملك لاعبات مميزات وفريق محترم ولكن الخبرات قليلة، الزمالك واجه الأهلي الذي يعتبر منتخب مصر".

وأضاف عاشور: " قرار تصعيد الناشئات؟ من أجل الفوز ببطولة علينا الاهتمام بقاعدة الناشئين ولكن تصعيدهن على فريق يخسر مباريات هذا أمر غير صحيح".