الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية: أمطار غزيرة بدءا من الغد

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قالت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن تقلبات جوية تضرب البلاد بدءا من غد الخميس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تلك الموجة تتضمن هطول أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد.

وذكرت أن حدة الأمطار تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة وقد تكون رعدية أيضا؛ تأثرا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى هطول الأمطار.

ولفتت إلى امتداد الأمطار لمحافظات الوجه البحري لكنها ستكون من خفيفة إلى متوسطة، موضحة أن محافظة القاهرة قد تشهد هطول أمطار صباحا حتى فترة الظهيرة.

وأكّدت أن كل محافظة تتواصل مع متنبئ من هيئة الأرصاد، حيث يتم تزويدها بصور الأقمار الصناعية وحجم الأمطار المتوقع هطولها على تلك المنطقة.

وشددت على مواصلة العمل في رصد الحالة الجوية في ظل التقلبات الشديدة والمتسارعة والتي تتطلب متابعة مستمرة.