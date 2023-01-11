رئيس جامعة طنطا يتفقد سير الامتحانات بكلية التربية

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تفقد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، سير الامتحانات بكلية التربية، رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية، والدكتور ياسر عبد الرحمن وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشدد ذكي على تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية طبقا لمعايير تحقيق الجودة، مؤكدا أن جامعة طنطا تستهدف إنتاج خريجين قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل، وتحقيق التنافسية من خلال توفير كافة الإمكانات المادية والكوادر الأكاديمية المؤهلة.

وأضاف أن كلية التربية تتميز بتخصصات علمية دقيقة ومتفردة وتسعى من خلال المخرجات التعليمية للمواد والبرامج الدراسية إلى تحقيق الجدارات التعليمية المطلوبة واستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التعليمية، مشيدا بانتظام سير العملية الامتحانية وفقا للاشتراطات والضوابط التي حددها مجلس الجامعة.

وحرص على التحاور مع الطلاب والاطمئنان على رضاهم عن الجوانب في العملية التعليمية، وأشاد الطلاب بالجهود المبذولة من إدارة الجامعة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وأن كل سبل التواصل مع إدارة الكلية والجامعة متاحة بشكل كامل.