الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل

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أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بالنيابة عن الدول الأعضاء في بيان اليوم الأربعاء، اقتحام المؤسسات السياسية في العاصمة البرازيلية برازيليا.

وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة أعمال العنف السياسي الصادمة هذه، والهجوم غير المقبول على الديمقراطية التي تمثلها".

وأضاف: "نعرب عن تضامننا مع الرئيس لويز ايناسيو لولا دا سيلفا والمؤسسات البرازيلية في دفاعهم عن الديمقراطية، وندعم الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل استعادة النظام واحترام سيادة القانون".

وتابع البيان: "الخلافات السياسية لا يمكن أن تبرر الأعمال الإجرامية أو تشكك في نتائج الانتخابات الديمقراطية".

وأوضح البيان، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالعمل مع الحكومة البرازيلية المشكلة حديثا في البرازيل ويرغب في تعميق علاقته مع الدولة.

وبعد أيام من تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، هاجم الآلاف من مثيري الشغب الكونجرس البرازيلي والمحكمة العليا والقصر الرئاسي يوم الأحد الماضي.

ويرفض مثيرو الاعتراف بهزيمة الرئيس اليميني جاير بولسونارو أمام لولا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة،ودعوا القوات المسلحة بالبلاد إلى تنفيذ انقلاب عسكري.

ولم يصدر بولسونارو نفسه، المقيم حاليا في فلوريدا بالولايات المتحدة، بيانا يقر فيه صراحة بخسارته.

وأدان الحزب الليبرالي الذي ينتمي له بولسونارو اقتحام مبنى الكونجرس الوطني ومواقع حكومية أخرى في العاصمة برازيليا.

وألقت الشرطة القبض على 1500 من المشتبه بهم في إثارة الشغب، وأخلت مخيما احتجاجيا أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في برازيليا أول أمس الاثنين.