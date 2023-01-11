مروان عطية يستعرض مهاراته بقميص الأهلي

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استعرض مروان عطية، نجم الأهلي الجديد مهاراته بقميص الفريق الأحمر بعد انتقاله رسميا للقلعة الحمراء.

وأعلن الأهلي أمس الأربعاء بشكل رسمي، انتقال مروان عطية لصفوف الفريق قادما من الاتحاد السكندري بعقد لمدة 4 سنوات ونصف.

وحسم الأهلي الصفقة لصالحه بعدما فضل اللاعب الانتقال للقلعة الحمراء عن الزمالك مقابل ما يقرب من 18 مليون جنيه بالإضافة لحصول الاتحاد السكندري على خدمات الثنائي محمد محمود وعمار حمدي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على منصات السوشيال ميديا عدد من الصور لمروان عطية وهو يستعرض مهاراته بالكرة في جلسة تصوير وداخل ملعب التتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري الممتاز.