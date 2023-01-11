سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وفاة قسطنطين الثاني ملك اليونان الأسبق، عن عمر ناهز 82 عاما، جراء إصابته بجلطة دماغية، حيث اعتبر نبأ وفاته خاتمة تاريخ لحكم العائلة المالكة اليونانية، بعد أن أمضى نصف عمره منفيا متنقلا بعدد من الدول.

وتستعرض "الشروق" الأماكن التي أمضى فيها ملك اليونان الأخير، نصف حياته، بعيدا عن وطنه:

- ولد قسطنطين في فترة حرجة حين سيطر الألمان والإيطاليين على اليونان، إبان الحرب العالمية الثانية لتقرر العائلة المالكة الفرار خارج اليونان.

- استضافت مدينة الإسكندرية الملك في بداية عمره للمرة الأولى؛ إذ أقامت الأسرة مع الطفل الذي لم يبلغ عامه الأول بالإسكندرية لسنتين.

- انتقلت العائلة لاحقا ولسنتين أخريتين بدولة جنوب إفريقيا بعيدا عن زحف قوات رومل النازية قرب مصر نهاية الحرب العالمية الثانية.

- عادت الأسرة ومعهم الطفل الأمير قسطنطين عام ١٩٤٦ لليونان، ليمر بمختلف مراحله التعليمية أميرا في وطنه.

- عادت إسكندرية لاستضافة الأمير قسطنطين الثاني طالبا، في كلية فكتوريا السكندرية، لتتزامن فترة دراسته بالكلية مع التحاق الممثل الشهير عمر الشريف والملك حسين ملك الأردن بنفس الكلية ليصبحا زملاء للأمير اليوناني.

- عاد قسطنطين الثاني لليونان ليصبح وصيا على والده الملك باول، الذي تدهورت صحته ولم يمضي عامين حتى تم تنصيبه ملكا في سن الـ٢٣ بعد وفاة والده بمرض السرطان.

- أمضى قسطنطين فترة حكم من ٤ سنوات، اتسمت بالاضطراب والخلافات مع رئيس وزرائه والتي انتهت بعملية انقلاب من ضباط موالين للملك تبعتها عملية انقلاب مضادة ناجحة أجبرت الملك على الإذعان.

- حاول الملك الانقلاب بضباط موالين له بالشمال اليوناني على الجيش، ولكن الجيش تمكن من هزيمة الملك الذي فر للعاصمة الإيطالية روما لمدة ١٤ سنة، جرى خلالها عزل الملك عام ١٩٧٣ وإلغاء الملكية تماما بالعام التالي.

- عاد الملك لأول مرة لليونان في زيارة سريعة لدفن والدته الملكة فدريكا عام ١٩٨٠ وليكرر الزيارة بذات الوضع الخاطف نظرا لعدم تقبل قدومه كملك سابق لليونان.

- أمضى الملك الأخير سنوات نفيه التالية متنقلا، ولكنه استقر في أغلب سنوات نفيه بإحدى ضواحي لندن بالقرب من ابن عمومته الملك تشارلز الذي كان وليا للعهد في حينها.

- بلغت سنوات نفي الملك الأخير أقسى أحداثها، حين تم سحب الجنسية اليونانية عنه منتصف التسعينيات وليستخدم خلال تلك الفترة جواز السفر الدنماركي للتنقل بدلا من هويته اليونانية؛ إذ أن الملك سليل العائلة المالكة الدنماركية ونسيب ملكة الدنمارك الملكة مارغريت الثانية.

- تمكن الملك من استرداد الجنسية اليونانية لاحقا بحكم المحكمة الأوروبية عام ٢٠٠٢، ومن ثم العودة والإقامة باليونان عام ٢٠١٠ ليبقى بها حتى نهاية حياته عام ٢٠٢٣.