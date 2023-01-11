البابا فرنسيس يشيد بالكاردينال الأسترالي الراحل جورج بيل

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أشاد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بالكاردينال الأسترالي الراحل جورج بيل لخدمته للكنيسة والفاتيكان.

وكتب البابا فرنسيس، عبر تطبيق تليجرام اليوم الأربعاء: "علمت (بكل) الأسى أنباء رحيل الكاردينال بيل".

وخص البابا بالذكر عمل بيل في الإصلاحات الاقتصادية في الكرسي الرسولي وإخلاصه للكنيسة، وقدم مباركته لجميع المعزيين في وفاته.

وتوفي الكاردينال المثير للجدل في روما في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء عن سن ناهز 81 عاما.

وشغل بيل منصب كبير أمناء خزانة الفاتيكان وكان مستشارا مقربا من البابا فرنسيس.

وصدر بحق بيل حكم بالسجن ست سنوات في 2018 على خلفية اعتدائه جنسيا على اثنين من الصبية المرتلين بكاتدرائية ملبورن في 1996، حينما تعيينه رئيسا لأساقفة ملبورن، ليصبح صاحب أعلى رتبة كنسية بين رجال الدين في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تتم إدانته بالاعتداء جنسيا على أطفال.

وقضى 13 شهرا من مدة الحكم قبل أن تلغي الحكمة الأسترالية العليا إدانته خلال الطعن في أبريل 2020 وتم إخلاء سبيله.