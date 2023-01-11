سياكام وترينت يقودان رابتورز للفوز على هورنيتس في دوري السلة الأمريكي

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سجل باسكال سياكام 28 نقطة وأضاف زميله جاري ترينت جونيور 24 نقطة ليقودا فريق تورنتو رابتورز للفوز على شارلوت هورنيتس 132 / 120 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل أوجي أنونوبي 22 نقطة، معادلا رقمه القياسي في مسيرته من حيث عدد مرات تسجيل الرميات الثلاثية بتسجيله ست رميات ثلاثية.

وحقق رابتورز أعلى معدل تسجيل للرميات الثلاثية هذا الموسم مسجلا 20 رمية ثلاثية من أصل 44 محاولة.

في المقابل سجل تيري روزير 33 نقطة وأضاف زميله لاميلو بال 24 نقطة و14 تمريرة حاسمة لفريق شارلوت.

يذكر أن هذه الخسارة هي الخامسة لفريق شارلوت في آخر ست مباريات.

وفي بقية المباريات، فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ديترويت بيستونز 147 / 116 ، وميامي هيت على أوكلاهوما سيتي ثاندر 112 / 111 ، ويوتا جاز على كليفلاند كافالييرز 116 / 114.

كما فاز أيضا، فينيكس صنز على جولدن ستيت واريورز 125 / 113 ، وأورلاندو ماجيك على بورتلاند ترايل بليزرز 109 / 106 ، ولوس أنجليس كليبرز على دالاس مافريكس 113 / 101.