قاضي تحقيق فرنسي يزور بيروت للاستفسار عن تحقيق انفجار المرفأ

يزور قاضي تحقيق فرنسي لبنان، في 23 يناير الجاري، للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي بشأن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020 ولم يحصل على أجوبة بشأنها، وفق ما أفاد مسؤول قضائي اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول القضائي إن "قاضي تحقيق فرنسي سيلتقي القاضي صبوح سليمان، المحامي العام التمييزي الذي يتابع ملف المرفأ من جانب النيابة العامة"، موضحاً أنه يعتزم "السؤال عن استنابات قضائية أُرسلت إلى لبنان في إطار تحقيق في فرنسا حول انفجار المرفأ"، مشيراً إلى أن الجانب اللبناني سيبلغه بأنه "لم يتلق الأجوبة كون التحقيق اللبناني لا يزال معلقاً"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء موعد الزيارة، موضحاً أن الترتيبات المتعلقة بها وكيفية التعامل معها تعود الى النيابة العامة التمييزية.

وبعد نحو أسبوع على الانفجار، كلفت النيابة العامة في باريس قاضيي تحقيق في دائرة الحوادث الجماعية، بالتحقيق حول انفجار المرفأ، نظراً لوجود فرنسيين في عداد الضحايا.

وفُتح التحقيق القضائي بتهمتي "القتل غير المتعمد" والتسبب "بإصابات بشكل غير متعمد".