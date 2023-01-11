 المكتب التنفيذي للكاف يقيم اجتماعا بالجزائر وموتسيبي يعقد مؤتمرا صحفيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المكتب التنفيذي للكاف يقيم اجتماعا بالجزائر وموتسيبي يعقد مؤتمرا صحفيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 10:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 10:39 م

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اجتماعاً بالجزائر غداً الخميس، لمناقشة عدد من الملفات التي تخص الاتحاد القاري.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، أن الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي سيترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمناقشة عدد من الملفات، من ضمنها ذلك التحول الاستراتيجي لجعل كاف مكتفيا ذاتيًا وقادرا على المنافسة عالميًا.

وذكر الموقع "يعقب الاجتماع، جلسة أخري لموتسيبي مع رؤساء الاتحادات الأعضاء في كاف بالجزائر العاصمة".

وأضاف:" يعقد موتسيبي مؤتمراً صحفياٍ مساء غدا في ملعب نيلسون مانديلا لشرح كافة الأمور".


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