ملامح المونديال لا تزال حاضرة في الدوحة

فيما أصبح كأس العالم 2022 بقطر تاريخا، بمرور أكثر من 3 أسابيع على انتهاء فعاليات البطولة، لا تزال آثارها حاضرة في العديد من الأماكن.

وأسدل الستار على فعاليات البطولة في 18 ديسمبر الماضي بفوز المنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم المخضرم ليونيل ميسي على نظيره الفرنسي بقيادة مهاجمه الفذ كيليان مبابي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في قطر، ولكن بعض ملامح البطولة لا تزال حاضرة في شوارع الدوحة وباقي المدن والمناطق التي استضافت فعاليات البطولة.

وترفرف أعلام كأس العالم الملونة في الطرق الرئيسية بقطر، ولا تزال تميمة البطولة "لعيب" حاضرة في كل مكان على الجدران الإعلانية الضخمة واللافتات بالعاصمة الدوحة.

كما لا تزال واجهات الأبراج الشاهقة تتزين بصور ضخمة لنجوم كرة القدم مثل الإنجليزي هاري كين أو الهولندي فيرجيل فان ديك.

وبالطبع ، لا تزال الاستادات الضخمة ، مثل استاد "لوسيل" ، التي تتسع لنحو 90 ألف مشجع ، على هيئتها التي كانت عليها خلال فترة البطولة، وإن كان معظمها الآن خاليا من الجماهير بينما يستضيف بعضها مباريات تشهد عددا أقل من الجماهير عما كان عليه الوضع في مباريات المونديال.

وستظل معظم هذه الاستادات بمثابة تذكارات من بطولة أثارت الإعجاب بملاعبها الفخمة ذات الإمكانيات العالية رغم ما سيجرى من تعديلات على بعض هذه الاستادات في الفترة المقبلة.

ويبدو "استاد 974" ، الذي اشتق اسمه من رمز الاتصال الخاص بدولة قطر وكذلك عدد الحاويات المستخدمة في البناء ، فارغًا من الخارج بعدما استضاف 7 مباريات خلال المونديال.

وأقيم عرض أزياء في هذا الاستاد بعد انتهاء كأس العالم. وسيتم تفكيك هذا الاستاد خلال الفترة المقبلة. كما تم التخطيط لإنشاء حديقة في مرحلة ما على مساحة ضخمة بنفس الموقع.

وباستثناء حارس المرمى مانويل نوير، عاد لاعبو بايرن ميونخ الألماني إلى قطر ليروا مجددا المواقع التي شهدت خيبة أمل كبيرة ومبكرة لعدد منهم شارك مع المنتخب الألماني وودع المونديال من الدور الأول.

وسافر فريق بايرن إلى الدوحة في الفترة الماضية لإقامة معسكره التدريبي الشتوي استعدادا للنصف الثاني من الموسم.

وقال توماس مولر: "شاهدنا الاستاد في اليوم الأول وقلنا: نعم ، لقد كان هناك" في إشارة إلى استاد خليفة الدولي الذي شهد هزيمة المنتخب الألماني أمام نظيره الياباني 1-2 في بداية مشوار الفريقين بالبطولة.

ويقع هذا الاستاد بجوار منطقة "أسباير" ، حيث يستعد فريق بايرن للنصف الثاني من الموسم.

وإضافة للمشجعين الذين رافقوا بايرن من ألمانيا، يحرص عدد من المهتمين بكرة القدم وعشاقها، من المقيمين في قطر، على حضور تدريبات الفريق المفتوحة.

كما يحرص بعضهم على التقاط الصور التذكارية مع مولر وجوشوا كيميتش نجمي الفريق.

وبعدما شهدت عدة مواقع قطرية، مثل سوق واقف، احتفالات الجماهير وخاصة الأرجنتينية والمغربية والمكسيكية على مدار البطولة، عادت الحياة إلى طبيعتها في هذه المواقع سواء على مستوى المتاجر المنتشرة فيها أو الأنشطة الاجتماعية، ولكن ذكريات البطولة والأجواء الاحتفالية ستظل خالدة في تاريخ هذه المواقع والأماكن وستظل تتردد على ألسنة مرتاديها.