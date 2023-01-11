أستاذ إعلام: أحمد خالد توفيق له طبقة جماهيرية كبيرة وجنازته جرس إنذار لمنتقديه

أكد الدكتور محمد فتحي، أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، أنه من الصعب أن يكون للأديب شريحة جماهيرية كبيرة، إلا أن الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق كان له طبقة جماهيرية كبيرة، وهذا لم يحدث مع الأدباء، وخاطب فئة من الشباب.

وأوضح الدكتور محمد فتحي، خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن جنازة الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق كانت جرس إنذار لمنتقديه، وجنازته كانت كبيرة وضمت أعدادًا كبيرة من الشباب، منوهًا إلى أن مشهد جنازته كان مستفزًا للجميع، وكان يوجه كتابته لفئة الشباب وجعلهم يقرأون.

وتابع: «كتابة أحمد خالد توفيق بدأت عام 1992 بسلسلة (ما وراء الطبيعة)، المكونة من 81 فصلًا»، مشددًا على أنه إضافة للأدب، إلا أن بعض منتقديه وصفوا كتابته بأدب الفشار.