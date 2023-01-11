مقتل شخص إثر انهيار منزل بعد وقوع انفجار في غرب ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إن شخصا لقى حتفه إثر انهيار منزل في مدينة بوخوم بغرب ألمانيا، بعد وقوع انفجار.

وعثرت قوات الإغاثة على الجثة بعد البحث أسفل الأنقاض لعدة ساعات. وتشتبه الشرطة أن الضحية هو مالك المنزل/ 61 عاما/ الذي تم الإبلاغ عن فقدانه، بحسب ما قاله متحدث.

وقال المتحدث إنه سوف يتم تأكيد هوية الضحية بمجرد انتشال الجثة.

وقد انهار المبنى السكني في منطقة ليندين في بوخوم بصورة كاملة عقب وقوع انفجار مشتبه به مساء أمس الثلاثاء.

وقد أبلغ عدد من الجيران خدمات الطوارئ، وقالوا إنهم سمعوا دويا قويا.

وبخلاف المالك، يعيش شخصان في المنزل، بحسب ما قالته الشرطة. تمكن أحدهما من الخروج من تحت الأنقاض، وتم نقله للمستشفى بعد إصابته بإصابات طفيفة. وقالت الشرطة إن الشخص الثالث لم يكن متواجدا بالمنزل وقت الحادث.

وقال رئيس فرقة الإطفاء سيمون هوسين اليوم الأربعاء إنه من غير المتوقع العثور على مزيد من الأشخاص أسفل الانقاض.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار المشتبه به. وقال هوسين إنه وفقا لمرفق البلدية، فإن المبنى لم يكن متصلا بشبكة غاز. مع ذلك تم رصد غاز في الصرف الصحي ومباني مجاورة، لذلك من المرجح أن يكون تسرب غازي قد وقع في المبنى.