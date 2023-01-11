مجرمون يهددون وزير العدل الهولندي السابق

أكد مكتب المدعي العام، اليوم الأربعاء، أن وزير العدل الهولندي السابق فيرديناند جرابرهاوس يحظى بحماية شخصية معززة بعد تلقيه تهديدات خطيرة.

وأقر ممثلو الادعاء الهولنديون، بدقة تقرير بهذا الشأن نشرته صحيفة "هيت بارول" الصادرة في أمستردام.

وجاء في التقرير أن التهديدات التي تلقاها جرابرهاوس، الذي تولى منصب وزير العدل بين عامي 2017 و2022، يُعتقد أن عصابات منخرطة في الجريمة المنظمة أرسلتها.

ووفقا للصحيفة، فمحور الواقعة هو تاجر مخدرات مشتبه به يدعى يوس إل مطلوب على خلفية تهريب للكوكايين على مستوى دولي. وعرض مكتب المدعي العام جائزة قيمتها 75 ألف يورو (80 ألف دولار) مقابل تقديم معلومات تؤدي للقبض عليه.

وشن جرابرهاوس حملة من أجل فرض إجراءات أشد صرامة في مكافحة الجريمة المنظمة، عقب مقتل محرر الجرائم البارز بيتر آر دي فرايس بوسط أمستردام في صيف 2021.

وفي الخريف الماضي، عقب تهديدات منفصلة من عصابات الجريمة المنظمة، تم تعزيز الحماية الشخصية للأميرة ولية العهد أماليا "19 عاما" ورئيس الوزراء مارك روته، واضطرت الأميرة أماليا التي تدرس في أمستردام إلى العودة إلى والديها في القصر الملكي في لاهاي.

وتلقى وزير العدل البلجيكي فنسينت فان كوركنبورن، تهديدات أيضا، في سبتمبر الماضي، من عصابات مخدرات واضطر إلى الانتقال مؤقتا إلى موقع سري. وتم القبض على أربعة من المشتبه بهم لاحقا في هولندا المجاورة.