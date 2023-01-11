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تراجع ايمن الرمادي، مدرب أسوان، عن قرار الاستقالة من تدريب الفريق بعد الأزمات التي يمر بها في الفترة الحالية.

وقال ايمن الرمادي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «أنا على استعداد للذهاب إلى أسوان إذا تم تلبية طلبات واحتياجات فريق أسوان». وأضاف: «قررت الذهاب وقيادة الفريق بداية من الغد احتراما لأصغر مشجع في أسوان».

وأكمل: «لدي طلبات وأولوها إقامة كريمة تحترم اللاعبين في أحد الفنادق بأسوان». وواصل: «يجب أن يكون هناك دعم للفريق من أجل إراحة اللاعبين الموجودين في الفريق».

وأوضح: «أنا اتعامل باحترافية شديدة، إذا قرر الفريق الاستغناء عن أي لاعب وتعويضه بلاعب بنفس القيمة فليس لدي مانع».

وذكر: «أنا اتنازل عن راتب الشهر الجاري من أجل جعل النادي يقوم بتلبية وتدعيم الفريق».

وأتم: «احتاج إلى 5 لاعبين من ضمنهم 3 لاعبين يمكنهم المشاركة بشكل فوري مع الفريق».