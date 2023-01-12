قصور الثقافة تنظم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالقليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية برئاسة الفنان ياسر فريد.

فقد أعد قصر ثقافة كفر شكر، ندوة بعنوان "خطورة الزواج المبكر" شارك فيها كل من أماني عبدالله مسؤول الإعلام بمديرية الصحة بكفر شكر، وسلوى شعبان مسؤول الإعلام بمديرية الصحة ببنها، وصفوت أبوالسعود من المجلس القومي للسكان، وسعدية علي بمديرية الصحة، وفضيلة الشيخ عبدالله زغلول.

وخلال الندوة تم تعريف الزواج المبكر أو ما يسمى بزواج الأطفال على أنه الزواج الذي يكون فيه عمر أحد الطرفين دون سن 18 عاما، كما تعد الفتيات الصغيرات هن الأكثر تأثرا بظاهرة الزواج المبكر، حيث إن بعض الأسر تفرض على الطفلة شريك حياتها المستقبلي منذ ولادتها، كما تناولت أسباب الزواج المبكر وآثاره النفسية والصحية، والضرر الذي سوف يعود على الزوجة بعد زواجها، وكذلك رأي الدين في هذا الشأن.

كما عُقد بقصر ثقافة بنها، محاضرة بعنوان "المخاطر الصحية والنفسية والإجتماعية للمواد المخدرة على صحة الفرد واستقرار الأسرة"، للدكتورة مأمن رفعت، تناولت خلالها الحديث عن المخاطر والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية للمواد المخدرة على صحة الفرد واستقرار الأسرة من خلال سلوك المتعاطي لها، كما تحدثت عن دور الدولة في مواجهة انتشار تلك الظاهرة وكذلك دورها في علاج الإدمان.

وعُرض بنادي السينما بالقصر فيلمان الأول باسم "حكاية وطن" والثاني فيلم "مش أنا" تأليف وبطولة تامر حسني إخراج سارة وفيق.

ونظم قصر ثقافة بهتيم، محاضرة بعنوان "تغيير المناخ" للدكتورة رانيا ممدوح مسؤول الثقافة والإعلام بالإدارة الصحية بحى شرق شبرا الخيمة، يقصد بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، ويمكن أن تكون هذه التحولات طبيعية، ولكن منذ القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة البشرية هي المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسا إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الذي ينتج غازات تحتبس الحرارة، كما واصل فصل محو الأمية بالقصر استقبال الطلاب، تدريب الأستاذة نجلاء فتحي.

وأعد بيت ثقافة أبوزعبل، قراءة في كتاب "ثورة يناير والبحث عن طريق" تأليف أحمد محمد عبده، ضمن سلسلة كتابات الثورة الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبالتعاون مع مديرية الأوقاف بالقليوبية، نظم بيت ثقافة قها، مسابقة في المعلومات العامة للأطفال، أعدها فضيلة الشيخ محسن محمد حسنين، ونظمت مكتبة طحانوب، ورشة حكي للأطفال لقصة "سنة جديدة جدا" تأليف طارق مراد.