كوريا الجنوبية تأسف لقيام الصين بتعليق إصدار تأشيرات دخول لرعاياها

أعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، عن أسف بلاده لقيام الصين بإيقاف إصدار تأشيرات دخول قصيرة المدى للكوريين الجنوبيين سواء كانت لأغراض التجارة أو السياحة، ردا على إجراءات الحجر الصحي التي طبقتها سول مؤخرا على الوافدين من الصين.

وقال بارك -في تصريح صحفي نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الأربعاء- "إنه لأمر مؤسف للغاية أن تتخذ الصين مثل هذا الإجراء وتقوم بتعليق إصدار التأشيرات قصيرة المدى"، لافتا إلى أن كوريا الجنوبية لا تزال تصدر تأشيرات للزوار الصينيين للأغراض التجارية العاجلة أو لأغراض إنسانية.

يشار إلى أنه اعتبارا من يوم الخامس من يناير الجاري، طلبت كوريا الجنوبية من الوافدين من الصين تقديم نتيجة سلبية مدتها 48 ساعة لاختبار بي سي آر أو نتيجة سلبية مدتها 24 ساعة لاختبار المستضد السريع قبل الصعود على متن الطائرات المتجهة إلى البلاد.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أنها أعطت أولوية قصوى للصحة والسلامة العامة عند تشديد إجراءات الحجر الصحي تجاه المسافرين القادمين من بكين وسط تعليق الصين إصدار التأشيرات قصيرة المدى لمواطني كوريا الجنوبية ردا على الإجراءات الي فرضتها سول مؤخرا على الوافدين من الصين.

وقالت المسؤولة رفيعة المستوى في الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "إم سوك-يونج" -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب- "إن إجراءات الحجر الصحي المشددة جاءت بناء على الأسس الموضوعية والعلمية".

وأضافت "إم" أن الوضع الوبائي داخل الصين يزداد سوءا، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار المخاوف من ظهور سلالات جديدة من كورونا نتيجة الزيادة الحادة في حالات الإصابة بكورونا في الصين، مؤكدة أن تشديد إجراءات الحجر الصحي هو أمر لا مفر منه نظرا للمخاطر المتزايدة والغموض المتنامي في البلاد التي هي أقرب بلد للصين التي توقفت عن نشر إحصاءات كورونا.

وشددت الحكومة الكورية الجنوبية إجراءات الحجر الصحي تجاه القادمين من الصين اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، بما في ذلك فرض إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" عليهم في اليوم الأول من الدخول، وتقديم شهادة تثبت الخلو من الفيروس قبل صعود الطائرات المتجهة إلى البلاد، وتعليق إصدار التأشيرات القصيرة المدى للمواطنين الصينيين وتعليق زيادة الرحلات الجوية بين البلدين.