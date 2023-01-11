الصين توقف استثناء المسافرين الكوريين الجنوبيين واليابانيين من تأشيرة الترانزيت

أوقفت الصين استثناء المواطنين الكوريين الجنوبيين واليابانيين من تأشيرة الترانزيت، وفقا لما أعلنه مكتبها لشؤون الهجرة اليوم الأربعاء، في خطوة انتقامية أخرى ردا على القيود التي فرضتها الدولتان على القادمين من الصين بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن مكتب الهجرة قال إن بكين اتخذت هذا الإجراء ردا على قيود الدخول "التمييزية" التي فرضتها دول مجاورة ضد الصين.



وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان بكين، إجراءات وقف إصدار التأشيرات قصيرة المدى من أجل العمل والسياحة والعلاج الطبي.